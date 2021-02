Come gestisco la sicurezza di mio figlio su TikTok? (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Luca Viscardi, alias Mr. Gadget Come anticipato più volte e affrontato anche nel nostro articolo sul parental control, una delle preoccupazioni più frequenti del momento è: Ci sono diverse risposte a queste domande, la prima delle quali arriva proprio da TikTok, che ha allestito uno pagina dedicata ai genitori, che trovate cliccando qui. Vi indico alcuni estratti del contenuto, che trovo molto chiaro ed esplicativo. Posso evitare che mio figlio scarichi TikTok? Vi incoraggiamo a mantenere una supervisione su tutto l’utilizzo di Internet da parte dei vostri figli, comprese le app che possono scaricare. Sia iOS sia Android prevedono sistemi di parental control che vi consentono di bloccare o limitare a livello di dispositivo specifiche app, funzioni, video, musica e altro. Poiché TikTok è destinata a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Luca Viscardi, alias Mr. Gadgetanticipato più volte e affrontato anche nel nostro articolo sul parental control, una delle preoccupazioni più frequenti del momento è: Ci sono diverse risposte a queste domande, la prima delle quali arriva proprio da, che ha allestito uno pagina dedicata ai genitori, che trovate cliccando qui. Vi indico alcuni estratti del contenuto, che trovo molto chiaro ed esplicativo. Posso evitare che mioscarichi? Vi incoraggiamo a mantenere una supervisione su tutto l’utilizzo di Internet da parte dei vostri figli, comprese le app che possono scaricare. Sia iOS sia Android prevedono sistemi di parental control che vi consentono di bloccare o limitare a livello di dispositivo specifiche app, funzioni, video, musica e altro. Poichéè destinata a ...

