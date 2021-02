Come funziona davvero il sistema sanitario tedesco | il confronto con l’Italia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Durante la pandemia si è spesso confrontato ilitaliano (e in particolar modo quello lombardo) con quello, quest’ultimo presomodello di massima qualità ed efficienza. Matale? Ilè basato su un obbligo di assicurazione sanitaria per tutti i residenti, che di fatto garantisce una copertura universale. L’offerta di servizi sanitari è per la maggior parte privata: solo un quarto degli ospedali sono pubblici, anche se offrono quasi la metà dei posti letto. * * * I sistemi sanitari pubblici sono generalmente classificati secondo tre criteri:1, 2 il più importante è la modalità di finanziamento. Si distingue in proposito tra: (i) modelli mutualistici, o di “social health insurance” (noti anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona

la Repubblica

L'immunità di gregge, per il Covid, non: a Manaus , in Brasile, nonostante a ottobre il 76% della popolazione avesse gli anticorpi, ...abitanti potrebbe dunque essere un 'laboratorio' di...... 'quando una coppia ha voglia di funzionare,davvero' aggiunge a rafforzare il concetto l'... A Madame Figaro, Tina e Vincent svelano un lato tenero e quotidiano,la riscoperta dello stare ...Tutto quello che c'è da sapere su Clubhouse, il social del momento basato esclusivamente sull’audio, che dopo il boom negli Stati Uniti ora sta dilagando anche in Italia ...L'immunità di gregge, per il Covid, non funziona: a Manaus, in Brasile, nonostante a ottobre il 76% della popolazione avesse gli anticorpi, il virus è scoppiato ancora ...