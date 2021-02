Cast e personaggi di Raised by Wolves – Una Nuova Umanità, dall’8 febbraio la serie di Ridley Scott su fede e androidi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio debutta su Sky Raised by Wolves – Una Nuova Umanità, serie di fantascienza distopica di Ridley Scott che affronta una gran quantità di temi molto attuali e lo fa con un impatto visivo importante. Una serie che si pone interrogativi sul senso della vita, sugli estremismi religiosi e i conflitti che ne emergono: in Raised by Wolves – Una Nuova Umanità il regista di Blade Runner, Alien e Prometheus ha rievocato le atmosfere più amate dei suoi capolavori cinematografici per un avvincente racconto a episodi. In onda dall’8 febbraio dalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW TV, Raised by ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da lunedì 8debutta su Skyby– Unadi fantascienza distopica diche affronta una gran quantità di temi molto attuali e lo fa con un impatto visivo importante. Unache si pone interrogativi sul senso della vita, sugli estremismi religiosi e i conflitti che ne emergono: inby– Unail regista di Blade Runner, Alien e Prometheus ha rievocato le atmosfere più amate dei suoi capolavori cinematografici per un avvincente racconto a episodi. In ondadalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW TV,by ...

