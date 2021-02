Carlo Conti papà orgoglioso | gli auguri speciali emozionano tutti

(Di lunedì 8 febbraio 2021), il conduttore toscano emoziona i social con la dedica speciale al suo piccolo Matteo, scopriamo cosa ha scritto. Sabato scorso è andato in onda con la penultima puntata di Affari Tuoi, il programma di Rai Uno che il conduttore toscano ha riportato in prima serata con una nuova edizione tutta rinnovata e dedicata a coppie di futuri sposi, con la partecipazione di tantissimi volti noti dello spettacolo che hanno il ruolo di “pacchisti”. Oggi però torna al centro dell’attenzione per il suo ultimo post pubblicato da poco su Instagram in cui mostra un lato della sua vita molto più personale, rispetto a quello lavorativo e con pochissime parole emoziona. Il motivo è legato al figlio Matteo e al giorno speciale che oggi stanno festeggiando ...

marattin : Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pub… - LianaCiccina : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Ital… - cornelliattilio : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Ital… - mauriziosantin : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Ital… - ItaliaViva : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti

Today.it

Il piccolo Matteo, figlio die di sua moglie Francesca Vaccaro, ha spento 7 candeline. Il celebre conduttore ha scritto un messaggio dedicato a lui via social, dove ha anche ringraziato la moglie.: il ...Rolando: "Isono in ordine" Giulia Zanotti - Gennaio 25, 2021 0 E' iniziata in Sala Rossa la ... Palazzo di Giustizia Piazza San, Appendino condannata a un anno e sei mesi Giulia Zanotti - ...Potere di Mario Draghi, quando il suo governo non è ancora formato. L’argomento è un po’ sempre quello, la grande fiducia nell’ex presidente della Bce che i mercati internazionali stanno dimostrando d ...Loretta la presentò nell’81 a Sanremo e arrivò seconda. Ora è sul set con Torrini e ci sono diversi film in uscita ...