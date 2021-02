(Di lunedì 8 febbraio 2021) MILANO - "si è costruito un personaggio , ma per scherzo, perchè non è per niente arrogante . Ricordo bene quando andò via dal Milan insieme a Thiago Silva , non voleva proprio ed era ...

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Lite Ibra-Lukaku, l’avvocato Cantamessa: «Indagine sarà nulla di fatto»: “Ibrahimovic si è co… - AndreaPropato : #Cantamessa: “L’indagine Ibra-Lukaku? Se si guarda l'evento e non l'eco dell'evento, sarebbe un nulla di fatto. Son… - sportli26181512 : Cantamessa: 'Ibrahimovic? A Lukaku ha detto 'donkey', sarà un nulla di fatto': L'avvocato del club rossonero: 'È as… - MilanWorldForum : Cantamessa sul caso Ibra Lukaku:'Ecco come finirà' -) - MilanLiveIT : Il legale del #Milan parla del procedimento su #IbraLukaku 'Assurdo pensare che Zlatan sia razzista!' -

Ultime Notizie dalla rete : Cantamessa Ibrahimovic

... quella delle accuse razziste a: " Non esiste, è assurdo e grottesco pensare questo di uno che è vissuto quasi in una specie di ghetto - spiega- . Non conosco personalmente ...si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante. Me lo ricordo ... Così l'avvocato Leandro, che è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show a proposito dell'...L'avvocato Leandro Cantamessa ha parlato così a "Punto Nuovo Sport Show" dell'indagine aperta dalla FIGC dopo la lite tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa ...(ANSA) – ROMA, 08 FEB – “Ibrahimovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante. Me lo ricordo bene quando andò via dal Milan, insieme a Thiago Silva, e non voleva proprio ...