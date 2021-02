Bollettino coronavirus 8 febbraio 2021: i dati con focus sulle regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Bollettino sui contagi da coronavirus dell’8 febbraio 2021. Tasso di positività al 5,5%, 2.582.510 numero totale dei vaccini Il Bollettino di oggi 8 febbraio 2021 riporta un numero di contagi pari a 7.970 su 144.270 tamponi effettuati, dato che porta l’indice di positività al 5,55 (-0,1%). Il numero di decessi di quest’oggi è pari a 307, mentre 15.082 i guariti. Il numero delle dosi di vaccino iniettate nella giornata di oggi è pari a 2.582.510, mentre aumentano gli ingressi nelle terapie intensive (+ 23 rispetto alla giornata di ieri) e nei reparti covid (+261). Il numero maggiore di contagi è stato registrato quest’oggi in Campania con 1.189 positivi e 1.273 in Emilia-Romagna. Seguono Lombardia con 895 e Lazio con 782, Toscana con 523, Piemonte con 483, ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilsui contagi dadell’8. Tasso di positività al 5,5%, 2.582.510 numero totale dei vaccini Ildi oggi 8riporta un numero di contagi pari a 7.970 su 144.270 tamponi effettuati, dato che porta l’indice di positività al 5,55 (-0,1%). Il numero di decessi di quest’oggi è pari a 307, mentre 15.082 i guariti. Il numero delle dosi di vaccino iniettate nella giornata di oggi è pari a 2.582.510, mentre aumentano gli ingressi nelle terapie intensive (+ 23 rispetto alla giornata di ieri) e nei reparti covid (+261). Il numero maggiore di contagi è stato registrato quest’oggi in Campania con 1.189 positivi e 1.273 in Emilia-Romagna. Seguono Lombardia con 895 e Lazio con 782, Toscana con 523, Piemonte con 483, ...

