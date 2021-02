Aula delle medie intitolata a vittime di Shoah e Foibe, l’Anpi: “No all’equiparazione” (Di lunedì 8 febbraio 2021) l’Anpi Provinciale di Bergamo esprime la propria “indignazione” rispetto alla scelta dell’amministrazione comunale di Bagnatica, la quale “con l’unanime consenso del Consiglio – sottolinea l’Anpi – ha intitolato un’Aula dell’Istituto Comprensivo del paese alle ‘vittime della Shoah e delle Foibe’. Una decisione che genera sbigottimento sia nel metodo che nel merito”. Anzitutto per questioni di metodo, sostiene il presidente Mauro Magistrati. “Lo stesso sindaco di Bagnatica, Roberto Scarpellini, ha ricostruito la genesi di questa iniziativa facendo riferimento all’iniziale proposta di intitolare una via del paese alle vittime delle Foibe avanzata dal gruppo di opposizione in Consiglio Comunale, Italia agli Italiani, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021)Provinciale di Bergamo esprime la propria “indignazione” rispetto alla scelta dell’amministrazione comunale di Bagnatica, la quale “con l’unanime consenso del Consiglio – sottolinea– ha intitolato un’dell’Istituto Comprensivo del paese alle ‘della’. Una decisione che genera sbigottimento sia nel metodo che nel merito”. Anzitutto per questioni di metodo, sostiene il presidente Mauro Magistrati. “Lo stesso sindaco di Bagnatica, Roberto Scarpellini, ha ricostruito la genesi di questa iniziativa facendo riferimento all’iniziale proposta di intitolare una via del paese alleavanzata dal gruppo di opposizione in Consiglio Comunale, Italia agli Italiani, ...

