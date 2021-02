Apple Car - La Hyundai smentisce le trattative (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Non sono in corso trattative con la Apple sullo sviluppo di veicoli autonomi": con queste parole la Hyundai ha negato l'esistenza di accordi per lo sviluppo congiunto dell'Apple Car. Dopo settimane di indiscrezioni il gruppo coreano ha così messo a tacere tutte le voci circolate riguardo a una possibile partecipazione nel progetto per la realizzazione di un'auto elettrica con il marchio della Mela morsicata. Questa notizia ha già avuto le prime ripercussioni in Borsa: in Corea, il titolo Hyundai ha subito una flessione del 6,2%, mentre quello dell'affiliata Kia ha perso più del doppio, ben il 15%. Il valore azionario delle due aziende è così rispettivamente calato di 3 e di 5 miliardi di dollari. Nessuna trattativa in corso. A inizio gennaio il gruppo Hyundai aveva confermato di aver ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Non sono in corsocon lasullo sviluppo di veicoli autonomi": con queste parole laha negato l'esistenza di accordi per lo sviluppo congiunto dell'Car. Dopo settimane di indiscrezioni il gruppo coreano ha così messo a tacere tutte le voci circolate riguardo a una possibile partecipazione nel progetto per la realizzazione di un'auto elettrica con il marchio della Mela morsicata. Questa notizia ha già avuto le prime ripercussioni in Borsa: in Corea, il titoloha subito una flessione del 6,2%, mentre quello dell'affiliata Kia ha perso più del doppio, ben il 15%. Il valore azionario delle due aziende è così rispettivamente calato di 3 e di 5 miliardi di dollari. Nessuna trattativa in corso. A inizio gennaio il gruppoaveva confermato di aver ...

prestia_fabio : RT @quattroruote: Il gruppo #Hyundai ha smentito l'esistenza di accordi per lo sviluppo congiunto della #Apple #Car: ecco tutti i dettagli… - InvestireB : Auto elettriche: sfuma l'accordo tra Apple e Kia Motors | - chevida : RT @quattroruote: Il gruppo #Hyundai ha smentito l'esistenza di accordi per lo sviluppo congiunto della #Apple #Car: ecco tutti i dettagli… - giacomodotta : RT @puntotweet: Apple Car, qualcosa si muove! Tutte le novità d'ora in poi sulla rivista dedicata su @Flipboard_IT. La trovate qui: https:/… - AppleRTweet : RT @quattroruote: Il gruppo #Hyundai ha smentito l'esistenza di accordi per lo sviluppo congiunto della #Apple #Car: ecco tutti i dettagli… -