Abruzzo | meno skipass e capienza ridotta impianti | regole piste da sci

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) PESCARA – Aprono dal 15 febbraio gli impianti sciistici in Abruzzo e il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza numero 5 con cui definisce le linee guida da seguire riferite sia a titolari, che dipendenti, clienti e fornitori. “Quale misura preliminare – si legge nell’ordinanza – è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio”.