Teramo-Monopoli probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 7 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Gaetano Bonolis, ilospita il, nella gara valida per la 23a giornata del girone C di Serie C. Da un lato, i padroni di casa cercano punti preziosi per avvicinarsi al podio. Dall’altro, gli ospiti proveranno a distanziarsi dalle “acque pericolose” di classifica. Il momento delIlsi presenta allo scontro da quinto in classifica con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Finora, tra l’altro, i biancorossi sono ancora imbattuti tra le mura amiche e, presumibilmente, vorranno mantenere questa condizione il più a lungo possibile. Nelle ultime cinque gare sono arrivati 3 pareggi, un successo e una sconfitta. L’ultimo incontro ha visto gli abruzzesi fermarsi sul risultato di 0-0 nello scontro diretto contro il Foggia. In caso di ...

