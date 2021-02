Tawantinsuyu | l’impero Inca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021)– David Turczi (Anachrony, Dice Settlers, Kitchen Rush) ci dona, ancora una volta, un titolo ricco di dettagli e di buon peso. Edito dalla Board And Dice, che ringrazio per la copia, viene invece distribuito in Italia dalla confermata casa editrice GiochiX. Quest’ultima, inoltre, offre anche un pacchetto che comprende il regolamento in italiano e la traduzione dei fogli d’aiuto per singolo giocatore. La partita dovrebbe durare dai 60 ai 120 minuti ed è un titolo adatto da 1 a 4 giocatori. Su Board Game Geek possiede un voto pari a 7,8. Il suo peso, invece, è di 4 su 5. Insieme a Teotihuacan, continua il filone dei giochi ispirati alle civiltà precolombiane. La sua casa editrice, Board And Dice, ha annunciato già la pubblicazione di altri due titoli del genere, per quest’anno: Tabannusi e Zapotec.– Ambientazione & ...