«Super Bowl», da Michael Jackson a Lady Gaga: le esibizioni passate alla storia (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella notte tra domenica e lunedì, quando i Tampa Bay Buccaneers sfideranno i Kansas City Chiefs nell’evento sportivo più seguito al mondo, sarà The Weeknd ad animare lo Show dell’Intervallo. Il cantante, cui i Grammy non hanno voluto tributare alcun riconoscimento, si esibirà da solo, raccogliendo un lascito straordinario. Perché il Super Bowl è sport ed è spettacolo, è l’immenso «sì» di ogni artista che abbia accettato per una notte di farsi incarnazione del pop. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella notte tra domenica e lunedì, quando i Tampa Bay Buccaneers sfideranno i Kansas City Chiefs nell’evento sportivo più seguito al mondo, sarà The Weeknd ad animare lo Show dell’Intervallo. Il cantante, cui i Grammy non hanno voluto tributare alcun riconoscimento, si esibirà da solo, raccogliendo un lascito straordinario. Perché il Super Bowl è sport ed è spettacolo, è l’immenso «sì» di ogni artista che abbia accettato per una notte di farsi incarnazione del pop.

ilPostSport : A 43 anni il quarterback più vincente nella storia del football americano giocherà il decimo Super Bowl di una carr… - zazoomblog : Super Bowl 2021 oggi: orario tv programma streaming Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs - #Super #oggi:… - infoitsport : Super Bowl 2021, come seguire la finale NFL in Tv (in chiaro) - Sylvain37261238 : @ginochouinard 6.77$ au SuperC, bon super Bowl Gino???? - danisailor7 : RT @Kataklinsmann: Sto guardando Raisport. Pazzesco come ogni singola cosa trasudi vecchiezza. A questo punto mi aspetto che la telecronaca… -