Studiare in Uk tra Brexit e didattica a distanza: ‘Ora temiamo che le tasse universitarie salgano’ (Di domenica 7 febbraio 2021) In Italia si è spesso parlato in questi mesi dell’impatto della didattica a distanza sugli studenti e studentesse delle scuole e dell’università in Italia; un approccio all’educazione che se da una parte ha contribuito alla riduzione dei contagi, dall’altra ha però messo ancora più in crisi l’istruzione nel nostro paese. Questi stessi problemi sono vissuti dai giovani studenti e studentesse emigranti; ho chiesto a due ragazzi italiani nel Regno Unito di raccontarmi la loro esperienza e le difficoltà che stanno affrontando in questi mesi. Tommaso Pelucchi, 21 anni, studente di master in Management presso l’università di Cambridge e Rebecca, 23 anni, anche lei studentessa di master in Middle East Politics presso la School of Oriental and African Studies (SOAS) dell’università di Londra. Tommaso e Rebecca hanno scelto di Studiare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) In Italia si è spesso parlato in questi mesi dell’impatto dellasugli studenti e studentesse delle scuole e dell’università in Italia; un approccio all’educazione che se da una parte ha contribuito alla riduzione dei contagi, dall’altra ha però messo ancora più in crisi l’istruzione nel nostro paese. Questi stessi problemi sono vissuti dai giovani studenti e studentesse emigranti; ho chiesto a due ragazzi italiani nel Regno Unito di raccontarmi la loro esperienza e le difficoltà che stanno affrontando in questi mesi. Tommaso Pelucchi, 21 anni, studente di master in Management presso l’università di Cambridge e Rebecca, 23 anni, anche lei studentessa di master in Middle East Politics presso la School of Oriental and African Studies (SOAS) dell’università di Londra. Tommaso e Rebecca hanno scelto di...

ilfattoblog : Studiare in Uk tra Brexit e didattica a distanza: ‘Ora temiamo che le tasse universitarie salgano’ - C4NY0NM0XN : @4LW4Y5YOU eiii bene dai, tra 30 min devo tornare a studiare te?? - neromalpelo : @itwasapi In realtà mi appassiona tanto, ma è davvero troppo per me. Se avessi la mente libera dai pensieri, se ri… - miikrok0smos : @XBLUEYOONGI Come ti capisco...Tra cinque giorni sarei dovuta andare al concerto di Harry Styles a Bologna (che ori… - ssonyworld : oggi mi sono svegliata soft ma so già che tra poco sarò sull’orlo di un mb e inizierò a sclerare perché devo studia… -