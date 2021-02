Setti: «Lotito e De Laurentiis sono bravissimi nel rapporto risultati sportivi e gestione virtuosa» (Di domenica 7 febbraio 2021) Tuttosport intervista il presidente del Verona, Maurizio Setti. Paragona il suo tecnico, Ivan Juric, ad una macchina da corsa e dice che non ci rinuncerebbe nemmeno per Guardiola. «No. Juric è perfetto per il Verona. Guardiola, Mourinho e Klopp sono grandissimi tecnici, ma credo che il nostro allenatore abbia tutte le qualità per poter arrivare al loro livello». Ed ecco il paragone alla macchina. Se fosse un’auto, Juric sarebbe, dice, «La mia Ford Mustang gialloblù. Come dice il nome: un cavallo di razza, una macchina sportiva e grintosa che sa regalare grandi soddisfazioni ed emozioni». A Setti viene chiesto quale sia il presidente di Serie A più parsimonioso e quale quello più divertente. Risponde: «Non posso parlare di parsimonia, visto e considerato che sono al comando di due grandi club, ma nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Tuttosport intervista il presidente del Verona, Maurizio. Paragona il suo tecnico, Ivan Juric, ad una macchina da corsa e dice che non ci rinuncerebbe nemmeno per Guardiola. «No. Juric è perfetto per il Verona. Guardiola, Mourinho e Kloppgrandissimi tecnici, ma credo che il nostro allenatore abbia tutte le qualità per poter arrivare al loro livello». Ed ecco il paragone alla macchina. Se fosse un’auto, Juric sarebbe, dice, «La mia Ford Mustang gialloblù. Come dice il nome: un cavallo di razza, una macchina sportiva e grintosa che sa regalare grandi soddisfazioni ed emozioni». Aviene chiesto quale sia il presidente di Serie A più parsimonioso e quale quello più divertente. Risponde: «Non posso parlare di parsimonia, visto e considerato cheal comando di due grandi club, ma nel ...

napolista : Setti: «Lotito e De Laurentiis sono bravissimi nel rapporto risultati sportivi e gestione virtuosa» Intervista a Tu… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Ingresso fondi nella media company della Serie A, cresce il partito del no: dopo Lotito (no fin dall'inizio), si sono most… - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Ingresso fondi nella media company della Serie A, cresce il partito del no: dopo Lotito (no fin dall'inizio), si sono most… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Ingresso fondi nella media company della Serie A, cresce il partito del no: dopo Lotito (no fin dall'inizio), si sono most… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Ingresso fondi nella media company della Serie A, cresce il partito del no: dopo Lotito (no fin dall'inizio), si sono most… -