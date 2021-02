Sci alpino, Mondiali: cambia il programma! Invertite le manche della combinata donne: orari, tv, streaming (Di domenica 7 febbraio 2021) Da domani si comincerà a fare sul serio. Cortina d’Ampezzo sarà il centro di gravità permanente dello sci alpino, i Mondiali 2021 prenderanno il via e ci si appresta a vivere un programma piuttosto intenso fino a domenica 21. Sarà la quarantaseiesima rassegna iridata e lo spettacolo sarà garantito, pur in tempi di Covid. Gli organizzatori sono pronti e si sono già attivati per cambiare alcune cose relativamente ala programma di domani che vedrà andare in scena la supercombinata femminile. Contrariamente a quanto era previsto originariamente, sarà lo slalom ad aprire le danza a partire dalle ore 11.00 del 7 febbraio, mentre alle 14.30 ci sarà il superG. Questo cambiamento, comunicato dalla FIS, si è reso necessario per via delle condizioni meteorologiche poco propizie. Al via in questa particolare prova ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Da domani si comincerà a fare sul serio. Cortina d’Ampezzo sarà il centro di gravità permanente dello sci, i2021 prenderanno il via e ci si appresta a vivere un programma piuttosto intenso fino a domenica 21. Sarà la quarantaseiesima rassegna iridata e lo spettacolo sarà garantito, pur in tempi di Covid. Gli organizzatori sono pronti e si sono già attivati perre alcune cose relativamente ala programma di domani che vedrà andare in scena la superfemminile. Contrariamente a quanto era previsto originariamente, sarà lo slalom ad aprire le danza a partire dalle ore 11.00 del 7 febbraio, mentre alle 14.30 ci sarà il superG. Questomento, comunicato dalla FIS, si è reso necessario per via delle condizioni meteorologiche poco propizie. Al via in questa particolare prova ...

_Carabinieri_ : Buongiorno da @cortinadolomiti dove oggi, con la cerimonia di apertura, prenderanno il via i Campionati del mondo d… - cortinadolomiti : -1 all'inizio dei Mondiali di Sci Alpino!?? ?? Chiara Panfili #mycortina #cortinadolomiti #cortinadampezzo… - poliziadistato : Manca poco a inizio dei Campionati mondiali di sci alpino a #cortina2021 e la #poliziadistato con il servizio di si… - MarikaSurace : RT @fondpirelli: Si terrà questa sera la cerimonia di apertura dei #CampionatidelMondo di #Sci Alpino 2021, a #Cortina d’Ampezzo. E proprio… - OA_Sport : #SCIALPINO Cambio di programma per la combina di femminile di domani #Mondiali2021. Scopriamo i dettagli e come seg… -