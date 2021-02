Rabiot - Villar: contatto dubbio ma non da Var. Scamacca rischia su Rui, ma non è rigore (Di domenica 7 febbraio 2021) La moviola delle partite del sabato della ventunesima giornata di serie A. Nessun episodio da segnalare per Sassuolo - Spezia. ATALANTA - TORINO (Fourneau) — Al di là dell'episodio dello sportivissimo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021) La moviola delle partite del sabato della ventunesima giornata di serie A. Nessun episodio da segnalare per Sassuolo - Spezia. ATALANTA - TORINO (Fourneau) — Al di là dell'episodio dello sportivissimo ...

ZZiliani : La cosa bella delle partite della #Juventus è che quando c’è un fallo sospetto nella sua area e l’arbitro tira drit… - ZZiliani : Siccome Trevisani e Adani (quest’ultimo ex cuor di leone) hanno fatto finta di nulla anche dopo l’unico replay most… - giovannibrenteg : Rabiot prende nettamente la palla. Quella di Villar, intendo - PPirajno : RT @Gazzetta_it: #SerieA, #moviola 21ª giornata: Villar-Rabiot, contatto dubbio - sportli26181512 : Rabiot-Villar: contatto dubbio ma non da Var. Scamacca rischia su Rui, ma non è rigore: Rabiot-Villar: contatto dub… -