Quando basta fare il proprio dovere per essere sereni | vuol dire che la competenza non conta

«Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno». Ebbene, no. Non funziona così, anche se pare che una buona fetta della nazione tenda a condividere. Il virgolettato, attribuito al Presidente del Consiglio italiano uscente, è solo l'ultima incarnazione del motto nazionale da ripiegamento – la penultima è di Gennaro Gattuso: "Sono sereno. Io e il mio staff lavoriamo diciotto ore al giorno". Ripetiamo, no. Non funziona così. La serenità inizia pericolosamente a derivare dalle ore lavorate solo Quando la competenza non ha più nessun valore. E noi, nel Napoli, siamo arrivati mestamente a questo punto, accompagnati da una città intera che ha lottato contro i curricula, contro i blasoni, contro le Champions League in bacheca. Contro la competenza. Con centinaia di capolavori canori tra cui scegliere, Napoli ha ...

