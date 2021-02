Pagelle Udinese-Verona 2-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildi2-0, match della ventunesima giornata di. Alla Dacia Arena vittoria dei friulani con l’autogol incredibile di Silvestri sul tiro non diretto nello specchio di Deulofeu e nel recupero raddoppio dello stesso spagnolo in contropiede. Di seguito iai protagonisti.(3-5-2): Musso 6.5; Bonifazi 6, Nuytinck 7, Samir 6; Stryger Larsen 6.5, Pereyra 6 (45? Nestorovski 5.5), Walace 6, Arslan 6 (76? Makengo sv), Zeegelaar 6.5 (72? Molina 5.5); Llorente 6 (76? Okaka sv), Deulofeu 7. In panchina: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Braaf, Micin, Becao, De Maio. Allenatore: Gotti ...