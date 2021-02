La bellezza delle occhiaie vip: chi non le ha, se le fa (Di domenica 7 febbraio 2021) Le borse sotto gli occhi sono da nascondere? Alcune vip hanno fatto delle occhiaie il loro punto di forza: ne sanno qualcosa le attrici Carolina Crescentini, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) Le borse sotto gli occhi sono da nascondere? Alcune vip hanno fattoil loro punto di forza: ne sanno qualcosa le attrici Carolina Crescentini, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi . ...

FBiasin : La #Juventus, come la gran parte delle squadre che ambiscono alla vittoria, funziona non quando pensa alla 'bellezz… - Theycallmepatss : @leti_luca Qualcosa come 'Crocc&RC: La bellezza della vostra amicizia sta nei piccoli gesti' o 'Crocc&RC: 2 cuori d… - Paciugo1 : @pisto_gol @alfonso25592 Ricordo una delle più belle partite del 1 Lippi. Juve stradòminante in tutto. Risultato a… - pinu97809007 : @LegaSalvini @RaiNews Una delle persone più ignoranti ed irritanti del globo... adesso ci spiegherà la bellezza del… - lucacassano : Scopro solo ora, in colpevole ritardo, la bellezza delle due raccolte 'Note di Viaggio' del Maestro #Guccini -