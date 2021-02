Kate Winslet. La star di Ammonite si racconta (Di domenica 7 febbraio 2021) Kate Winslet è una delle attrici più amate del panorama cinematografico. Conosciuta come la Rose di Titanic, da allora non si è più fermata portando a compimento diversi capolavori cinematografici e televisivi, che l’hanno definitivamente inserita nell’olimpo dei più bravi nel 2009, con il riconoscimento più grande e ambito, la vittoria del premio Oscar per il film The Reader. Scopriamo allora insieme cosa c’è da sapere sul nuovo film della Winslet, Ammonite, che la vede protagonista al fianco della giovane e bravissima Saoirse Ronan. Quali sono le impressioni di Kate Winslet su Ammonite? L’attrice durante un’intervista tenuta a The Awardist di EW si è intrattenuta a lungo a parlare del suo nuovo film Ammonite. E a riguardo ha subito evidenziato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021)è una delle attrici più amate del panorama cinematografico. Conosciuta come la Rose di Titanic, da allora non si è più fermata portando a compimento diversi capolavori cinematografici e televisivi, che l’hanno definitivamente inserita nell’olimpo dei più bravi nel 2009, con il riconoscimento più grande e ambito, la vittoria del premio Oscar per il film The Reader. Scopriamo allora insieme cosa c’è da sapere sul nuovo film della, che la vede protagonista al fianco della giovane e bravissima Saoirse Ronan. Quali sono le impressioni disu? L’attrice durante un’intervista tenuta a The Awardist di EW si è intrattenuta a lungo a parlare del suo nuovo film. E a riguardo ha subito evidenziato ...

