India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: almeno 3 morti e 150 dispersi (Di domenica 7 febbraio 2021) In India si è staccata una parte di un ghiacciaio dell' Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un fiume provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una diga. Ci sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) Insi è staccata unadi un. Il ghiaccio è precipitato in un fiume provocando l'innalzamento'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una diga. Ci sono ...

Corriere : India come il Vajont, ghiacciaio crolla su un fiume: l’onda di piena travolge in pieno ... - MediasetTgcom24 : India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: si temono vittime #Himalaya - rossrd : RT @RaiNews: #India, crolla ghiacciaio in #Himalaya: a valle un fiume esonda. Morti e dispersi travolti dalle acque - cucciolosecondo : RT @RaiNews: #India, crolla ghiacciaio in #Himalaya: a valle un fiume esonda. Morti e dispersi travolti dalle acque - RaiNews : #India, crolla ghiacciaio in #Himalaya: a valle un fiume esonda. Morti e dispersi travolti dalle acque -