Giorgio Panariello | “Mi ha chiamato Mario Draghi ” | La rivelazione

(Di domenica 7 febbraio 2021) Una telefonata molto particolare, quella riportata su Instagram dal comico. L’interlocutore è(GettyImages)Quelli che stiamo vivendo sono giorni molti particolari per l’Italia. La crisi di governo innescata qualche settimana dal partito ‘Italia Viva’ di Matteo Renzi, ha portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarela a prendere una drastica decisione, vista anche l’assenza delle basi concrete per riproporre un maggioranza di Governo con Giuseppe Conte al comando. Ed allora ecco, ex governatore della Banca Centrale Europea e personaggio di spicco a livello internazionale,in causa proprio dal capo dello stato. Sarà lui, nei prossimi giorni, ...

ItaliaRai : ?? “Lui è peggio di me”: Marco Giallini e Giorgio Panariello, due grandi professionisti, un’amicizia nata per caso e… - nickginetti : Il selfie di Mara Venier e Giorgio Panariello ?????? #DomenicaIn - GiorgiaMidili1 : RT @nickginetti: Giorgio Panariello e Mara Venier ?? #DomenicaIn - magicaGrmente22 : Giorgio Panariello/ “Spettacolo? Un mondo pieno di falsi, appena volti l’angolo…” - nickginetti : Giorgio Panariello e Mara Venier ?? #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Panariello

(aggiornamento di Alessandro Nidi) LA CICERCHIATA DI CARNEVALE DI CHEF CIRILLI Dopo una lunga intervista ae Marco Giallini ( clicca QUI e QUI per approfondire ), a 'Domenica In' ...Come spesso accade..., molti saranno i temi trattati così come molti saranno i volti proposti anche stavolta tra cui spiccano quelli die Marco Giallini che saranno i protagonisti ...Enrico Brigano è uno degli attori oltre che showman più apprezzati del mondo dello spettacolo. E’ stato impegnato al cinema, così come al teatro, in tv e anche protagonista d ...Quattro gli appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, per uno spettacolo ricco di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello sp ...