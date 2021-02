Ferrari | premio di competitività ai dipendenti

(Di domenica 7 febbraio 2021)diaidella. La decisione è stata comunicata dalla stessa azienda. ROMA –diaidella. L’azienda di Maranello ha messo a disposizione dei suoi lavoratori un riconoscimento del valore complessivo di circa 7.500. Un fondo disponibile grazie ad un’integrazione di 2.100 euro lordi prevista per il mese di aprile. I soldi saranno riparametrati in base al numero di assenze (non contano quelle per Covid). Il comunicato dellaLa notizia è stata data dalla stessa azienda di Maranello con un comunicato, riportato dal Corriere della Sera: “Il riconoscimento delsi aggiunge alle misure importanti già condivise che consentono ...

Tutte queste misure permetteranno alla vasta maggioranza dei lavoratori di ottenere unmaggiorato del 7%. Nel 2020 laha continuato a investire per rafforzare il suo sistema di welfare ...'Il riconoscimento del- spiega lain una nota - si aggiunge alle importanti misure già condivise. E che consentono di considerare come giorni lavorativi anche quelli del periodo di ...Premio di competitività ai dipendenti della Ferrari. La decisione è stata comunicata dalla stessa azienda. ROMA – Premio di competitività ai dipendenti della Ferrari. L'azienda di Maranello ha messo a ...I dipendenti degli stabilimenti italiani della Ferrari riceveranno per il 2020 un premio di competitività per un valore base complessivo di 7.500 euro lordi. Tale valore può essere riparametrato in ba ...