Emily Ratajkowski incinta | la foto completamente nuda | «A volte Winnie the Pooh | a volte dea della fertilità»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 7 febbraio 2021)raggiante in dolce attesa. La bella moha postato sulla sua pagina Instagram unadi leicon il pancione in bella vista. Non è la prima volta che regala ai suoi fan scatti sexy pur essendo in gravidanza inoltrata, mostrando come il suo stato non la renda non solo più bella ma anche decisamente sensuale.ha mostrato con orgoglio la sua pancina che cresce e le sue forme che cambiano. Uno scatto molto intimo che mette in primo piano il suo ventre mentre copre il seno più florido con una mano. «Ami sentoThein versione umana, altrecome la dea. Ma questi calci mi mancheranno», ...