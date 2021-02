Daydreamer anticipazioni dal 8 al 12 febbraio 2021 | nozze rimandate!

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 7 febbraio 2021) Nelle puntate dal 8 al 12della soap opera turcaassisteremo al matrimonio non senza sorprese di Leyla ed Emre…che cosa succederà?puntatedal 8 al 10: La solitudine di Huma Lunedì 8– La solitudine di Huma: Huma si sente sola nella sua battaglia e cioè quella di dividere Can e Sanem. Quest’ultimi due si sposeranno e di conseguenza non vogliono perdere un solo minuto della loro vita nei preparativi, ma vogliono solo ed unicamente unirsi in matrimonio prima dell’ennesima discussione che come sempre li ha divisi. La stessa Polen ha deciso di tornare a Londra, dato che oramai ha capito che Can amerà sempre solo Sanem. In aiuto di Huma arriverà Yigit il quale ...