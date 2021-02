Xbox Series X/S batte PlayStation 5 nel Regno Unito e diventa la console più venduta di gennaio (Di sabato 6 febbraio 2021) Come vi avevamo riportato in una notizia precedente, PlayStation 5 è attualmente la console next-gen più venduta in quasi tutto il mondo, ad eccezione dell'America e pochi altri Stati. Ovviamente, dato che stiamo parlando di dati raccolti nei primissimi mesi di vita di questi hardware, non si tratta di uno status quo che durerà obbligatoriamente fino alla fine della generazione e i cambi di rotta possono avvenire in qualsiasi momento. La prova? Secondo quanto riportato da Christopher Dring, responsabile del sito GamesIndustry.biz, pare che Xbox Series X, insieme alla sua sorellina minore, Xbox Series S, siano state le console più vendute del mese di gennaio nel Regno Unito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 febbraio 2021) Come vi avevamo riportato in una notizia precedente,5 è attualmente lanext-gen piùin quasi tutto il mondo, ad eccezione dell'America e pochi altri Stati. Ovviamente, dato che stiamo parlando di dati raccolti nei primissimi mesi di vita di questi hardware, non si tratta di uno status quo che durerà obbligatoriamente fino alla fine della generazione e i cambi di rotta possono avvenire in qualsiasi momento. La prova? Secondo quanto riportato da Christopher Dring, responsabile del sito GamesIndustry.biz, pare cheX, insieme alla sua sorellina minore,S, siano state lepiù vendute del mese dinel. Leggi altro...

