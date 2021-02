Udinese-Verona (7 febbraio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Udinese vede allontanarsi la zona retrocessione grazie all’1-0 sul campo dello Spezia, il terzo risultato utile consecutivo in campionato per la squadra di Gotti che a 21 punti ha al momento abbandonato la zona calda della classifica. Alla Dacia Arena arriva il Verona alla seconda trasferta di seguito dopo il 3-1 incassato sul campo della InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 6 febbraio 2021) L’vede allontanarsi la zona retrocessione grazie all’1-0 sul campo dello Spezia, il terzo risultato utile consecutivo in campionato per la squadra di Gotti che a 21 punti ha al momento abbandonato la zona calda della classifica. Alla Dacia Arena arriva ilalla seconda trasferta di seguito dopo il 3-1 incassato sul campo della InfoBetting: Scommesse Sportive e

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - infobetting : Udinese-Verona (7 febbraio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport: 'Udinese-Verona, le probabili formazioni: Lasagna dal 1'' - TuttoHellasVer1 : Verso Udinese-Verona: Hellas per il riscatto, Lasagna contro il suo passato - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport: Udinese-Verona, le probabili formazioni -