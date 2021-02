Trova per strada un borsello pieno di soldi: il 17enne non ci pensa due volte (Di sabato 6 febbraio 2021) Trova un borsello con all’interno una grossa somma di denaro tra assegni e contanti oltre a svariati documenti. Fonte PixabayIl diciassettenne passeggiava per le strade della città, siamo a Siena. Ad un certo punto qualcosa attira la tua attenzione. Sul marciapiede, incustodito, c’è un borsello, il ragazzo lo raccoglie per capire se dentro possa esserci qualcosa di importante. Ci sono dei soldi, tanti soldi in contanti, più due assegni, oltre a svariati documenti. Il ragazzo non ci pensa due volte, chiama la polizia e denuncia il riTrovamento del borsello. Gli agenti si mettono subito all’opera ed in poco tempo rintracciano il legittimo proprietario dell’oggetto. Novecento euro in contanti più due assegni di importo ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021)uncon all’interno una grossa somma di denaro tra assegni e contanti oltre a svariati documenti. Fonte PixabayIl diciassettenne passeggiava per le strade della città, siamo a Siena. Ad un certo punto qualcosa attira la tua attenzione. Sul marciapiede, incustodito, c’è un, il ragazzo lo raccoglie per capire se dentro possa esserci qualcosa di importante. Ci sono dei, tantiin contanti, più due assegni, oltre a svariati documenti. Il ragazzo non cidue, chiama la polizia e denuncia il rimento del. Gli agenti si mettono subito all’opera ed in poco tempo rintracciano il legittimo proprietario dell’oggetto. Novecento euro in contanti più due assegni di importo ...

matteosalvinimi : Sconfigge una rara forma di tumore e all’uscita dall’ospedale trova due volanti della Polizia, con le luci accese.… - juventusfc : 20' |?| GOL DI CHIESAAAAAAAA! Azione splendida della Juve! @Cristiano in profondità per @AlvaroMorata che trova… - ispionline : 3 anni è il tempo che, andando al passo del primo mese di somministrazioni, impiegherebbero i Paesi #UE per sommini… - sassyagron : RT @beabri: Mentre in #Spagna il governo annuncia il divieto assoluto della #caccia al lupo, in #ValledAosta la Lega presenta una proposta… - robertodiloreto : RT @beabri: Mentre in #Spagna il governo annuncia il divieto assoluto della #caccia al lupo, in #ValledAosta la Lega presenta una proposta… -