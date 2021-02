Sindaco di Roma, ministro o garante, cosa farà Giuseppe Conte dopo la crisi di governo (Di sabato 6 febbraio 2021) cosa farà Giuseppe Conte alla fine della crisi di governo. Sindaco di Roma, ministro o semplice garante della coalizione di Centrosinistra? Mentre i riflettori sono tutti puntati su Mario Draghi, al lavoro per la formazione del nuovo governo, molti guardano alle prossime mosse di Giuseppe Conte, che in occasione della sua ultima conferenza stampa ha assicurato “agli amici del Movimento 5 Stelle” che continuerà ad essere un loro punto di riferimento. Inoltre il premier uscente si è candidato come garante della coalizione che ha retto il suo secondo governo, quindi m5s, Pd e LeU, che al momento rappresenta l’alternativa più credibile ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021)alla fine delladidio semplicedella coalizione di Centrosinistra? Mentre i riflettori sono tutti puntati su Mario Draghi, al lavoro per la formazione del nuovo, molti guardano alle prossime mosse di, che in occasione della sua ultima conferenza stampa ha assicurato “agli amici del Movimento 5 Stelle” che continuerà ad essere un loro punto di riferimento. Inoltre il premier uscente si è candidato comedella coalizione che ha retto il suo secondo, quindi m5s, Pd e LeU, che al momento rappresenta l’alternativa più credibile ...

news_mondo_h24 : Sindaco di Roma, ministro o garante, cosa farà Giuseppe Conte dopo la crisi di governo - mikelelomb : @Stefano52597647 @GoalItalia @paocame79 E il giro di campo di Viola con il sindaco di Roma, tra mille bandiere e sc… - EnricoPazzi : ??ROMA TALK CON @VinzBis - GIUSEPPE CONTE SINDACO DI ROMA? ??In podcast?? Su Spotify: - AscariRossella : @CarloCalenda @fattoquotidiano ???????? la descrizione di Calenda è azzeccatissima. Pur di diventare sindaco di Roma fa… - pier_lamberti : RT @Libero_official: Secondo 'Il Tempo', #Pd e #M5s sarebbero in trattativa per candidare #Conte al Campidoglio: 'Ma chi lo dice alla #Ragg… -