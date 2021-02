Si allarga il sostegno a Draghi, anche Salvini ci sta. Oggi decisivi Lega e M5s (Di sabato 6 febbraio 2021) Al secondo giorno di consultazioni del presidente del consiglio incaricato si allarga il sostegno a Mario Draghi. Ieri Matteo Salvini ha rotto gli indugi e confermato il sì all'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il leader della Lega però è importante esserci con dei ministri perché "governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati". Sembrano caduti anche i veti sul "perimetro" della maggioranza che sosterrà Draghi. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha assicurato la "piena disponibilità a concorrere al suo tentativo di formare un governo". E nessuno dei dem ieri ha parlato più, come aveva fatto qualcuno l'altro ieri, del problema di condividere il progetto di governo con la Lega.Soltanto Leu insiste sul tema: "nei ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 febbraio 2021) Al secondo giorno di consultazioni del presidente del consiglio incaricato siila Mario. Ieri Matteoha rotto gli indugi e confermato il sì all'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il leader dellaperò è importante esserci con dei ministri perché "governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati". Sembrano cadutii veti sul "perimetro" della maggioranza che sosterrà. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha assicurato la "piena disponibilità a concorrere al suo tentativo di formare un governo". E nessuno dei dem ieri ha parlato più, come aveva fatto qualcuno l'altro ieri, del problema di condividere il progetto di governo con la.Soltanto Leu insiste sul tema: "nei ...

