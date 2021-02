Schiaffi a bimbo di tre anni, maestra d’asilo arrestata dai carabinieri in flagranza (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli episodi al vaglio degli investigatori erano diventati talmente preoccupanti che i carabinieri sono dovuti intervenire d’urgenza all’interno della scuola di Bologna, martedì pomeriggio, per bloccare la maestra intenta a schiaffeggiare un bambino. E così un’insegnante di una scuola dell’infanzia è stata arrestata dai militari dell’Arma per maltrattamenti su minori in flagranza. Sulla donna – cittadina italiana incensurata e dipendente pubblica – era stata avviata un’indagine dopo le segnalazioni dei genitori che avevano esplicitato sospetti sui metodi educativi della donna. Gli investigatori hanno effettuato intercettazioni ambientali coordinandosi con la Procura della Repubblica di Bologna. La donna è stata arrestata, ma nonostante la convalida dell’arresto eseguita dal gip è stata rimessa in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli episodi al vaglio degli investigatori erano diventati talmente preoccupanti che isono dovuti intervenire d’urgenza all’interno della scuola di Bologna, martedì pomeriggio, per bloccare laintenta a schiaffeggiare un bambino. E così un’insegnante di una scuola dell’infanzia è statadai militari dell’Arma per maltrattamenti su minori in. Sulla donna – cittadina italiana incensurata e dipendente pubblica – era stata avviata un’indagine dopo le segnalazioni dei genitori che avevano esplicitato sospetti sui metodi educativi della donna. Gli investigatori hanno effettuato intercettazioni ambientali coordinandosi con la Procura della Repubblica di Bologna. La donna è stata, ma nonostante la convalida dell’arresto eseguita dal gip è stata rimessa in ...

