Santiago Morro Garcia morto suicida | choc nel calcio sudamericano

(Di domenica 7 febbraio 2021) L’attaccante uruguaiano , giocava in Argentina. (ANDRES LARROVERE/AFP via Getty Images)Damián García dettoè stato trovatonella sua abitazione a Mendoza, in Argentina. Aveva solo 31 anni. L’attaccante che aveva militato con la Nazionale dell’Uruguay ed era stato bomber prolifico nella selezione Under 20 si èto. Da quanto si apprende, da tempo soffriva di depressione. Leggi anche -> Ilenia Fabbri uccisa a Faenza: indagini, assassino e ultime notizie Secondo quanto si apprende,” García è stato trovatocon un colpo di pistola alla tempia. Militava nella formazione del Godoy Cruz ed era stato di recente messo fuori rosa per dissidi col presidente del club. Ovunque era andato, aveva conquistato la ...

reygarbernal : Santiago «Morro» Garcia suicida a 30 anni: due anni fa aveva sbagliato un rigore decisivo in Libertadores - Italia_Notizie : Santiago «Morro» Garcia suicida a 30 anni: due anni fa aveva sbagliato un rigore decisivo in Libertadores -

Ultime Notizie dalla rete : Santiago Morro

Da allora, e non solo per il calcio," Garcia era depresso. Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, ...Da allora, e non solo per il calcio," Garcia era depresso. Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, ...Santiago Damián García detto Morro è stato trovato morto nella sua abitazione a Mendoza, in Argentina. Aveva solo 31 anni. L’attaccante che aveva militato con la Nazionale dell’Uruguay ed era stato ...Il calcio sudamericano in lutto per la morte di Santiago Damian Garcia Correa, soprannominato "Morro", attaccante uruguaiano del Godoy Cruz, formazione del campionato argentino. A quanto si apprende, ...