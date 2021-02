Repubblica: Napoli, c’è molta preoccupazione per i contagi (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è un’aria di grande preoccupazione, in casa Napoli, per gli ultimi contagi registrati in squadra, quelli di Ghoulam e Koulibaly. I due, scrive il quotidiano, sono molto legati, trascorrono molte ore insieme e non è un caso la loro concomitante positività. Ora il Napoli teme il propagarsi del virus tra le sue fila. “La doppia assenza quasi certamente non è un caso: Koulibaly e Ghoulam sono molto amici e trascorrono diverso tempo insieme con le rispettive mogli. Entrambi sono comunque asintomatici ed in isolamento domiciliare e naturalmente non ci saranno a Marassi. La preoccupazione in casa Napoli è molto alta: il gruppo si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi nella notte tra venerdì e sabato nel ritiro di Genova con la speranza di non ricevere altre brutte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è un’aria di grande, in casa, per gli ultimiregistrati in squadra, quelli di Ghoulam e Koulibaly. I due, scrive il quotidiano, sono molto legati, trascorrono molte ore insieme e non è un caso la loro concomitante positività. Ora ilteme il propagarsi del virus tra le sue fila. “La doppia assenza quasi certamente non è un caso: Koulibaly e Ghoulam sono molto amici e trascorrono diverso tempo insieme con le rispettive mogli. Entrambi sono comunque asintomatici ed in isolamento domiciliare e naturalmente non ci saranno a Marassi. Lain casaè molto alta: il gruppo si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi nella notte tra venerdì e sabato nel ritiro di Genova con la speranza di non ricevere altre brutte ...

