Regina Elisabetta II | è record | 69 anni di regno e la foto in vasca da bagno

(Di sabato 6 febbraio 2021) LaII celebra oggi i suoi 69di. Unampio che comprende Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli altri reami del Commonwealth. Ilpiù longevo della storia. E una delle sue ultimeè… inda! Sì, lacon i suoi quasi 95(da compiere il 21 aprile), i tailleur colorati, i rossetti vivaci e la passione per i cani e i cavalli, è lapiù longeva di sempre. Ha battuto perfino la trisavola Vittoria (con 63di). Chi l’avrebbe mai detto? Lillibet (così è il soprannome che lei stessa ha inventato per sé con sui la chiamano amici e familiari) è salita al ...

occhio_notizie : God Save the Queen: la regina Elisabetta festeggia 69 anni di regno! #5febbraio #accaddeoggi - LT38 : RT @vogue_italia: Che lo crediate o meno, anche lui è un nipote della regina Elisabetta II. - luciambrosioo : RT @nonpiovepiu: elisabetta gregoraci è di una bellezza disarmante insegnami regina - Faneligreg : RT @Faneligreg: L’Inghilterra ha la sua regina Elisabetta, Noi abbiamo quella Internazionale, signori e signore ecco a voi Elisabetta Grego… - tusxojos : RT @nonpiovepiu: elisabetta gregoraci è di una bellezza disarmante insegnami regina -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Vogue Italia

Trovando riparo tra unadegli scacchi e una, tra uno stupefacente colpo alla zecca di stato e una aspirante comica americana di fine anni Cinquanta. Poi sollevo la cornetta " ...Un percorso iconico di 60 immagini, videoproiezioni e oggetti, che raccontano il rapporto elettivo tra il geniale regista edCatalano,indiscussa del ritratto fotografico. La mostra ...Si svolgerà online il 28 febbraio. L'Italia in lizza per il miglior film straniero con Edoardo Ponti e miglior colonna sonora con "La vita davanti a sé" con Laura Pausini ...Regina Elisabetta: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Regina Elisabetta su Nanopress.it. | Pagina 2 di 2 ...