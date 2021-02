Primo sabato in giallo è c'è già preoccupazione per gli assembramenti (Di sabato 6 febbraio 2021) Primo week end in zona gialla in molte regioni italiane e già preoccupano gli assembramenti. Complice il bel tempo, una folla enorme si è riversate per le vie del centro e i parchi di Roma, tanta gente anche a Napoli e a Bergamo, dove è dovuto intervenire con un video appello il sindaco Giorgio Gori che ha parlato di "comportamenti stupidi". Nemmeno a Bari, arancione, si è rinunciato alla passeggiata in centro. Stessa situazione in Sicilia, che è arancione ma sembra gialla. I palermitani hanno approfittato di questa finestra prima del maltempo, atteso per domenica sera, e si sono spostati nelle borgate marinare. Primo sabato in zona gialla invece in Piemonte. Tanta gente in centro a Torino ed anche nei parchi nonostante la giornata uggiosa. Quello che preoccupa però è la movida che, incurante del coprifuoco serale, ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021)week end in zona gialla in molte regioni italiane e già preoccupano gli. Complice il bel tempo, una folla enorme si è riversate per le vie del centro e i parchi di Roma, tanta gente anche a Napoli e a Bergamo, dove è dovuto intervenire con un video appello il sindaco Giorgio Gori che ha parlato di "comportamenti stupidi". Nemmeno a Bari, arancione, si è rinunciato alla passeggiata in centro. Stessa situazione in Sicilia, che è arancione ma sembra gialla. I palermitani hanno approfittato di questa finestra prima del maltempo, atteso per domenica sera, e si sono spostati nelle borgate marinare.in zona gialla invece in Piemonte. Tanta gente in centro a Torino ed anche nei parchi nonostante la giornata uggiosa. Quello che preoccupa però è la movida che, incurante del coprifuoco serale, ...

Montecitorio : Si riunisce oggi alle 9.30 il tavolo di lavoro convocato dal Presidente @Roberto_Fico dopo il primo giro di… - Annalisa3073 : RT @LombardiLomby67: Primo Sabato del mese?? Confessione e Comunione in riparazione dei peccati contro il CUORE IMMACOLATO di MARIA. La MA… - MinelliFlavio : @amueblaeltunel Si, anche se la reflex non è poi indispensabile, specie se non devi vendere il risultato. Oggi, pri… - anpipoggibonsi : RT @alessiofunaioli: Primo giorno di raccolta firme al centro commerciale a #Poggibonsi a favore della #leggepopolare #antifscista contro l… - alessiofunaioli : Primo giorno di raccolta firme al centro commerciale a #Poggibonsi a favore della #leggepopolare #antifscista contr… -