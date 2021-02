Milinkovic | Sogno di giocare nel Real Madrid

(Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA - Sergej- Savic è l'uomo in più della Lazio. Fondamentale per Simone Inzaghi, quest'anno è salito ancora di livello. Centrocampista completo, leader indiscusso insieme agli altri ...

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo in più della Lazio. Fondamentale per Simone Inzaghi, quest'anno è salito ancora di livello. Centrocampista completo, leader indiscusso insieme agli altri, ha ammesso il suo sogno per il futuro: "Un giorno vorrei giocare per il Real Madrid".