Metalmeccanici, accordo storico: contratto riformato dopo 48 anni (Di sabato 6 febbraio 2021) “Sarà un ottimo contratto, che porterà, con la sua valenza innovativa e per certi versi rivoluzionaria, un positivo impatto sulla rete metalmeccanica bergamasca, nelle sue 1800 aziende, per i suoi 56mila lavoratori. Un risultato che dà stabilità e elementi di certezza al settore in un contesto di pandemia con un settore che presenta molte difficoltà; un grande risultato sindacale e un atto di forte maturità e responsabilità di Federmeccanica”. Così Luca Nieri, segretario generale di Fim Cisl Bergamo, celebra la firma sul contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’industria metalmeccanica, avvenuto a 13 mesi dalla scadenza, dopo 450 giorni di trattativa e a 48 anni dall’ultima riforma sull’inquadramento professionale. Il confronto con Federmeccanica sui contenuti ha prodotto importanti risultati sulla parte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) “Sarà un ottimo, che porterà, con la sua valenza innovativa e per certi versi rivoluzionaria, un positivo impatto sulla rete metalmeccanica bergamasca, nelle sue 1800 aziende, per i suoi 56mila lavoratori. Un risultato che dà stabilità e elementi di certezza al settore in un contesto di pandemia con un settore che presenta molte difficoltà; un grande risultato sindacale e un atto di forte maturità e responsabilità di Federmeccanica”. Così Luca Nieri, segretario generale di Fim Cisl Bergamo, celebra la firma sulCollettivo Nazionale di Lavoro dell’industria metalmeccanica, avvenuto a 13 mesi dalla scadenza,450 giorni di trattativa e a 48dall’ultima riforma sull’inquadramento professionale. Il confronto con Federmeccanica sui contenuti ha prodotto importanti risultati sulla parte ...

fattoquotidiano : Metalmeccanici: nuovo contratto e aumento in busta paga. Dopo 15 mesi di trattativa accordo sindacati- Federmeccani… - brrivv1 : RT @SmartWorkersUn1: Nel nuovo CCNL Metalmeccanici nessun accordo sul #lavoroagile si preferisce 'affidare ad una commissione paritetica la… - EmiliEnrico : Per capire che l'accordo dei metalmeccanici è stata l'ennesima colossale disfatta per gli imprenditori basta vedere… - LZoboli : RT @fiomnet: ???? #CCNLMetalmeccanici Ci siamo! Tra poco si firma ipotesi di accordo per rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici… - SmartWorkersUn1 : Nel nuovo CCNL Metalmeccanici nessun accordo sul #lavoroagile si preferisce 'affidare ad una commissione paritetica… -