India, la marcia disperata dei contadini contro la riforma liberista di Modi. La paura della fame e delle multinazionali (Di sabato 6 febbraio 2021) Protestano da mesi contro le riforme volute dal premier conservatore Narendra Modi, per liberalizzare il mercato agricolo e allentare quelle norme che regolano vendite, prezzi e conservazione dei prodotti della terra. Decine di migliaia di contadini Indiani sono ancora accampati ai confini di Nuova Delhi per chiedere al governo di ritirare le nuove leggi che li lasceranno più poveri e in balia delle multinazionali. Dalla loro parte si sono schierate anche Greta Thunberg, che ha manifestato il suo sostegno rilanciando gli hashtag #StandwithFarmers e #FarmersProtest, e la nipote della vicepresidente Usa Kamala Harris, Meena. Endorsement arrivati dopo un tweet di Rihanna, popstar da oltre 100 milioni di follower, che ha fatto infuriare il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Protestano da mesile riforme volute dal premier conservatore Narendra, per liberalizzare il mercato agricolo e allentare quelle norme che regolano vendite, prezzi e conservazione dei prodottiterra. Decine di migliaia dini sono ancora accampati ai confini di Nuova Delhi per chiedere al governo di ritirare le nuove leggi che li lasceranno più poveri e in balia. Dalla loro parte si sono schierate anche Greta Thunberg, che ha manifestato il suo sostegno rilanciando gli hashtag #StandwithFarmers e #FarmersProtest, e la nipotevicepresidente Usa Kamala Harris, Meena. Endorsement arrivati dopo un tweet di Rihanna, popstar da oltre 100 milioni di follower, che ha fatto infuriare il governo ...

