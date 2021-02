I cartoni Disney col bollino rosso (Di sabato 6 febbraio 2021) La Disney nei giorni scorsi ha messo "il bollino rosso" ai suoi classici. Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti sono stati vietati ai minori di 7 anni perché "trasmettono stereotipi e messaggi dannosi e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Lanei giorni scorsi ha messo "il" ai suoi classici. Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti sono stati vietati ai minori di 7 anni perché "trasmettono stereotipi e messaggi dannosi e ...

Davide__life : @desmax74 @DavidPuente Se è per questo nessuno si è mai lamentato dei cartoni Disney e di Grease o Via col vento...… - Smsm21041326 : RT @gieipeg1: Uno dei migliori cartoni mai visti, fatto in stile disney - TuttoQuaNews : RT @4ZampeNews: Disney censura se stessa in nome del politicamente corretto - 4ZampeNews : Disney censura se stessa in nome del politicamente corretto - rudyxgirl : RT @mcuheartx: sfogliare il catalogo di disney+ vuol dire piangere: -vedo i film di disney channel —> piango -vedo i cartoni disney —> pian… -

I film sono stati cancellati dalla sezione Disney + dedicata ai bambini, ma restano visibili per gli adulti con una nota introduttiva che spiega come i programmi includano "rappresentazioni negative ...

Trilli di Peter Pan sembra proprio aver preso vita in questo incredibile cosplay!

... serie tv, cartoni e anime, tutti curati nei minimi particolari e incredibilmente fedeli agli ... (@sveta.frost) In queste due foto sembra che Trilli sia uscita dal cartone della Disney e si sia posata ...

