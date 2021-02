Grande Fratello Vip | Alda D’Eusanio accusa il compagno di Laura Pausini | “Lui la mena | la riempie di botte” La regia stacca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021)questa volta ha passato il limite. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 5 gennaio, mentre i coinquilini delVip si stavano preparando per andare in onda con la trentasettesima puntata del reality di Canale 5.era in bagno insieme a Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello quando laha messo come musica di sottofondo due canzoni di, “Invece No” e “Strani amori”. Così, Rosalinda ha chiesto a Dayane se conoscesse la cantante e lei ha risposto con un “Certo”: a questo puntosi è inserita, facendo delle pesanti illazioni contro Paolo Carta, ildi...