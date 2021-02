Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio: "Laura Pausini viene picchiata dal compagno" (Di sabato 6 febbraio 2021) Alda D'Eusanio sotto accusa al Grande Fratello Vip 5: la giornalista ha fatto delle illazioni su Laura Pausini che hanno fatto infuriare i fan della cantante. Alda D'Eusanio finisce ancora una volta sotto accusa al Grande Fratello Vip 5: la giornalista ha affermato che Laura Pausini viene picchiata dal compagno, il chitarrista Paolo Carta. Sono sette giorni che Alda D'Eusanio è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 ma ha già collezionato una serie di gaffe che hanno messo in difficoltà la produzione. La settimana scorsa D'Eusanio fu a rischio ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021)D'sotto accusa alVip 5: la giornalista ha fatto delle illazioni suche hanno fatto infuriare i fan della cantante.D'finisce ancora una volta sotto accusa alVip 5: la giornalista ha affermato chedal, il chitarrista Paolo Carta. Sono sette giorni cheD'è entrata nella casa delVip 5 ma ha già collezionato una serie di gaffe che hanno messo in difficoltà la produzione. La settimana scorsa D'fu a rischio ...

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - bob_digilio : RT @MrDraghi: Ho chiamato l'onorevole Luigi Di Maio per parlare di programmi: mi ha detto che a lui piacciono assai il Grande Fratello e il… - Vanish37099583 : @jolemia88 Non è innamorata, lui ha più successo di lei e a lei questo non va giù. La parte che ha fatto all'inizio… -