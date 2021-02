Governo Draghi, secondo giro di consultazioni lunedì e martedì (Di sabato 6 febbraio 2021) Al via il secondo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mario Draghi in vista della formazione di un nuovo Governo con l’ex presidente della Banca Centrale Europea come premier. Si partirà lunedì 8 febbraio alle ore 15 con il gruppo misto della camera e si chiuderà martedì alle ore 17 con il M5S. Una volta terminato questo giro di incontri con le delegazioni parlamentari si capirà se sarà possibile da parte di Mattarella conferire l’incarico al settantatreenne. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Al via ildida parte del premier incaricato Marioin vista della formazione di un nuovocon l’ex presidente della Banca Centrale Europea come premier. Si partirà8 febbraio alle ore 15 con il gruppo misto della camera e si chiuderàalle ore 17 con il M5S. Una volta terminato questodi incontri con le delegazioni parlamentari si capirà se sarà possibile da parte di Mattarella conferire l’incarico al settantatreenne. SportFace.

Clima di alta tensione nel Centrodestra, Giorgia Meloni non risparmia critiche a Matteo Salvini . Come vi abbiamo raccontato, Fratelli d'Italia non voterà la fiducia al governo Draghi ed ha preso le distanze da Forza Italia e Lega : gli azzurri hanno annunciato pieno appoggio all'ex presidente della Bce, mentre il Carroccio ha ribadito la sua disponibilità senza ...

Il governo Draghi e le donne

Da Livia Turco a Susanna Camusso e Marisa Rodano, si moltiplicano gli appelli di reti e raggruppamenti di associazioni femminili al presidente incaricato. Due le richieste: metà ministri donna e una ...

Per il governo Draghi mix di tecnici e big di partito. Ma niente trattative sui nomi Il Sole 24 ORE Governo: martedì consultazioni Draghi con Leu, Iv, Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Nel secondo giro di consultazioni, Mario Draghi, nella giornata di martedì 9 febbraio incontrerà i partiti principali. Al tavolo, alle 11 il gruppo europeisti – Maie – centr ...

Draghi premier, sarà Governo tecnico: nessun veto ai partiti, possibile un tutti dentro

L’atteggiamento di Draghi, quindi, è chiaro: avere una maggioranza il più possibile ampia, ponendo dei temi in comune Un chiaro no alla Lega nel Governo, ma Mario Draghi ha spiegato che non è sua inte ...

