FVG resta in zona gialla anche la prossima settimana (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla "e rimaniamo gialli. L'Rt a 1,03 è calcolato sulla base dei dati dal 10 al 20 gennaio. Vediamo una diminuzione importante dei contagi". Lo ha spiegato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite in collegamento a Tagadà su La7.Secondo i dati del monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute diffusi ieri, il Fvq è una delle tre regioni con Rt puntuale superiore a 1."Secondo i nostri epidemiologi – ha ribadito Fedriga – abbiamo avuto la terza ondata dell'epidemia intorno al 10-12 gennaio, la seconda nei primi giorni di dicembre. Ero preoccupato allora, per questo ho tenuto le scuole chiuse con la Dad. Oggi invece vediamo una diminuzione importante dei contagi, speriamo di mantenere questo trend".

