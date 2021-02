Ermal Meta, i brani più amati: da “Lettera a mio padre” a “Non satisfaction” (Di sabato 6 febbraio 2021) Ermal Meta sarà tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2021, ma vediamo quali sono i suoi brani più amati dal pubblico italiano Fonte instagram (@ErmalMetamusic)Quest’anno ci sarà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo condotto dal famosissimo presentatore italiano Amadeus, al fianco di Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibarahimovic. Per la prima volta in settantuno anni, il Festiva di Sanremo si terrà senza pubblico a causa dell’impossibilità di seguire al meglio le restrizioni imposte dai dpcm del governo. Tra i concorrenti del Festival ci sarà anche Ermal Meta, famoso cantautore tanto amato dal popolo italiano. Ermal si presenterà in gara con una nuova canzone, “Un milione di cose da dirti”. ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021)sarà tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2021, ma vediamo quali sono i suoipiùdal pubblico italiano Fonte instagram (@music)Quest’anno ci sarà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo condotto dal famosissimo presentatore italiano Amadeus, al fianco di Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibarahimovic. Per la prima volta in settantuno anni, il Festiva di Sanremo si terrà senza pubblico a causa dell’impossibilità di seguire al meglio le restrizioni imposte dai dpcm del governo. Tra i concorrenti del Festival ci sarà anche, famoso cantautore tanto amato dal popolo italiano.si presenterà in gara con una nuova canzone, “Un milione di cose da dirti”. ...

