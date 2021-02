Coronavirus Roma: ristoranti pieni e assembramenti. Chiuse piazze e vie (Di sabato 6 febbraio 2021) Vie del centro storico di Roma affollate oggi pomeriggio, complice il bel tempo, nel primo weekend in zona gialla . Attivate nel tardo pomeriggio le chiusure temporanee di alcune strade per consentire ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Vie del centro storico diaffollate oggi pomeriggio, complice il bel tempo, nel primo weekend in zona gialla . Attivate nel tardo pomeriggio le chiusure temporanee di alcune strade per consentire ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, folla in centro a Roma: chiusure su via del Corso #coronavirus - repubblica : Coronavirus, Roma non aspetta: sabato pomeriggio tra folle e assembramenti. D'Amato: 'Se continua così si va dritti… - Claudio35664200 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, folla in centro a Roma: chiusure su via del Corso #coronavirus - Ultron65 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 Chiusure a 'soffietto', per via della folla, a San Lorenzo e nell'area del Tridente per via della folla… - amedeopadalino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, chiusa temporaneamente una piazza della movida a Roma #roma -