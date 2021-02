Cathy Yan | dopo Birds of Prey | sarà regista di The Freshening

(Di sabato 6 febbraio 2021) LaYan tornerà dietro la macchina da presa,of, per realizzare il film sci-fi TheYan,aver direttoof, ritornerà alla regia con The, un adattamento cinematografico del racconto scritto da Rachel Khong. A sostenere la realizzazione del progettoFilmNation, che recentemente ha portato al successo Promising Young Woman, con star Carey Mulligan. La commedia a sfumature sci-fiambientata in un futuro non troppo lontano in cui le tensioni legate alla razza e al genere hanno raggiunto un punto di ebollizione. In questa atmosfera esplosiva, il governo degli Stati Uniti istituisce un'iniziativa ...

Cathy Yan, regista di Birds of Prey, è tornata a parlare del cinecomic uscito nelle sale a febbraio dello scorso anno, poco prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus. Nella pellicola diretta da Cathy Yan il volto di Harley è quello di Margot Robbie. La storia raccontata in questo film si svolge a 4 anni di distanza da Suicide Squad.