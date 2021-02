Cassano stregato da Sanchez ed Eriksen | “Gli unici campioni dell’Inter”

(Di sabato 6 febbraio 2021) L'Inter vince e convince sul campo della Fiorentina. I nerazzurri vanno in gol con Barella e Perisic e si pongono provvisoriamente al comando della classifica, aspettando il match del Milan.caption id="attachment 1089985" align="alignnone" width="1805" (Getty Images)/captionL'ex fantasista Antonioha commentato la prestazione della squadra di Antonio Conte a Firenze attraverso il canale Twitch di Christian Vieri: "L'Inter ha avuto il pallino dall'inizio alla fine e ha vinto la partita meritatamente. Non sono andati a pressarla e le hanno fatto giocare la palla, quindi non ha fatto fatica. Ma in campo ha fatto la differenza il numero 7 dei nerazzurri:è l'unico campione dell'Inter insieme ad. Contro la Juve è stato il migliore in campo, ho letto i giornali il giorno dopo e gli davano ...

I risultati della Lazio stanno suscitando diversi commenti favorevoli. L'ex attaccante tra le altre della Roma , Antonio Cassano, è rimasto molto colpito dalla squadra di Inzaghi . Ecco come si è espresso in una diretta Instagram con Bobo Vieri riportata stamani su Il Corriere dello Sport . SU INZAGHI - 'Non so quando, ...
I risultati della Lazio stanno suscitando diversi commenti favorevoli. L'ex attaccante tra le altre della Roma, Antonio Cassano, è rimasto molto colpito ...
Antonio Cassano è stato stregato da Weston McKennie: l'ex attaccante di Roma, Inter e Milan ne parla in maniera entusiasta ...