Villetta in fiamme | paura ad Avella | spavento per una famiglia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 5 febbraio, sono intervenuti adin via Giosuè Carducci, per un incendio che si è sviluppato in unaresidenziale. Due le squadre arrivate sul posto, le quale hanno localizzato lein un locale seminterrato, le hanno spente e messo in sicurezza la struttura. Il nucleo familiare presente al momento dell’accaduto, oltre un comprensibilenon ha subito conseguenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fiamme nel seminterrato e si incendia l'abitazione. È accaduto ad Avella in via Giosuè Carducci. Nessuna conseguenza per la famiglia che vive nella villetta. Il tempestivo intervento dei vigili del fu ...