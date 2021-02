Turrican Flashback - recensione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Manfred Trenz. Questo nome al 99% di voi non dirà nulla, ma si tratta di uno degli sviluppatori di videogiochi più talentuosi e visionari dell'epoca a cavallo tra la fine degli anni '80 e il decennio successivo. Pur avendo messo lo zampino nelle conversioni di numerosi capolavori, da R-Type a Micromachines V3, la sua fama si deve soprattutto al platform The Great Giana Sisters, spudorato ma piacevole clone di Super Mario Bros., e soprattutto alla serie Turrican. Nata nel 1990, questa saga mixava in modo superbamente meccaniche platform e sparatutto, condendo il tutto con un'irresistibile atmosfera sci-fi. Se state pensando a Metroid la risposta è senz'altro affermativa: il gioco è stato chiaramente la fonte d'ispirazione più forte per Turrican e i relativi sequel. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Manfred Trenz. Questo nome al 99% di voi non dirà nulla, ma si tratta di uno degli sviluppatori di videogiochi più talentuosi e visionari dell'epoca a cavallo tra la fine degli anni '80 e il decennio successivo. Pur avendo messo lo zampino nelle conversioni di numerosi capolavori, da R-Type a Micromachines V3, la sua fama si deve soprattutto al platform The Great Giana Sisters, spudorato ma piacevole clone di Super Mario Bros., e soprattutto alla serie. Nata nel 1990, questa saga mixava in modo superbamente meccaniche platform e sparatutto, condendo il tutto con un'irresistibile atmosfera sci-fi. Se state pensando a Metroid la risposta è senz'altro affermativa: il gioco è stato chiaramente la fonte d'ispirazione più forte pere i relativi sequel. Leggi altro...

