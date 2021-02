Torna la neve nel weekend: vediamo dove. Ecco tutti i dettagli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il caldo anomalo, a partire dal fine settimana tornerà un pizzico d’inverno con meteo decisamente più normale per il periodo. Una perturbazione innescherà un peggioramento meteo già nel corso di sabato sul Nord-Ovest, per poi entrare maggiormente nel vivo domenica su buona parte d’Italia. neve in arrivo per le Alpi e l’AppenninoIl maltempo si tradurrà non solo in piogge, ma anche in nevicate, vento ed un forte abbassamento della temperature. La colonnina di mercurio tornerà su valori prossimi alla media stagionale, rispetto al caldo fuori stagione di questi giorni. A proposito della neve, questa si limiterà a coinvolgere le aree montuose. Nel dettaglio, già da sabato le prime nevicate interesseranno le Alpi Occidentali piemontesi, con quota neve inizialmente al di sopra del limite dei 1500 metri. Gradualmente, ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il caldo anomalo, a partire dal fine settimana tornerà un pizzico d’inverno con meteo decisamente più normale per il periodo. Una perturbazione innescherà un peggioramento meteo già nel corso di sabato sul Nord-Ovest, per poi entrare maggiormente nel vivo domenica su buona parte d’Italia.in arrivo per le Alpi e l’AppenninoIl maltempo si tradurrà non solo in piogge, ma anche in nevicate, vento ed un forte abbassamento della temperature. La colonnina di mercurio tornerà su valori prossimi alla media stagionale, rispetto al caldo fuori stagione di questi giorni. A proposito della, questa si limiterà a coinvolgere le aree montuose. Nelo, già da sabato le prime nevicate interesseranno le Alpi Occidentali piemontesi, con quotainizialmente al di sopra del limite dei 1500 metri. Gradualmente, ...

